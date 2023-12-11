Dolar
28.99
Euro
31.19
Altın
1,986.28
ETH/USDT
2,223.10
BTC/USDT
41,932.00
BIST 100
7,748.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Nahal Oz kentinden yayındayız
logo
Dünya

Barselona plajında, Akdeniz'de bu yıl ölen 2 bin 600'den fazla düzensiz göçmen anıldı

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, bu yıl içinde Akdeniz'de hayatını kaybeden 2 bin 600'den fazla düzensiz göçmeni anmak için Barselona plajında etkinlik düzenledi.

Şenhan Bolelli  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Barselona plajında, Akdeniz'de bu yıl ölen 2 bin 600'den fazla düzensiz göçmen anıldı Fotoğraf: Lorena Sopena/AA

Madrid

Barselona kent merkezindeki Barceloneta plajında sabah erken saatlerde yüzlerce giysiyi kuma seren Open Arms yetkilileri, Avrupa'ya göç etmek için hayatlarını kaybeden 2 bin 600'den fazla düzensiz göçmene dikkati çekti.

Yaklaşık 600 metrelik bir alanda yapılan eylemde, kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra hasarlı birkaç bot da plajda sergilendi.

Open Arms'dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabulünün 75. yılı dolayısıyla bu eylemi yaptıklarını belirterek, "Avrupa'ya ulaşma hayalini sürdüren çok sayıda düzensiz göçmenin gerçekliliğini sahnelemek ve vicdanları harekete geçirmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Akdeniz'de düzensiz göçmen dramlarının son 9-10 yıldır sürekli yaşanan bir durum haline geldiğine dikkat çekilerek, "Bilinen ve susturulan bir yapısal soykırımla karşı karşıyayız. Binlerce insan, sefalet ve açlıktan uzak, daha iyi bir yaşam elde etmeye çalışırken hayatını kaybediyor." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül döneminde toplamda 2 bin 357 düzensiz göçmen, Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp Avrupa'ya giderken Akdeniz sularında öldü ya da kayboldu.

İspanya İçişleri Bakanlığınca, 1 Ocak-15 Kasım döneminde büyük çoğunluğu Kanarya Adaları'na olmak üzere toplam 46 bin 862 düzensiz göçmenin İspanya'ya geldiği, bunun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118'lik artış olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: (Gazze'de) Bu katliama sessiz kalanlar tarih karşısında hesap verecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Milli Savunma Bakanı Güler: 5. nesil bir uçağa inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'miz sahip olacak
Milli SİHA Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı
Trabzon'daki özel bireyler Filistin halkına "Hayır Çarşısı" ile destek oldu

Benzer haberler

Barselona plajında, Akdeniz'de bu yıl ölen 2 bin 600'den fazla düzensiz göçmen anıldı

Barselona plajında, Akdeniz'de bu yıl ölen 2 bin 600'den fazla düzensiz göçmen anıldı

Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumu İsrail ve Filistin gündemiyle başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet