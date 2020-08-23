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Dünya

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gençler sporla sosyalleşiyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde gençler Türkiye'nin desteğiyle yeniden sporla buluşarak sosyalleşme imkanı buluyor.

Rauf Maltaş   | 23.08.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gençler sporla sosyalleşiyor

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn ilçesinde, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki çalışmalar sürüyor. 

Bu kapsamda düzenlenen Rasulayn Muhabbet ve Selam Futbol Ligi ikinci devre müsabakaları, final karşılaşması ile sona erdi.

Genç ve çocukların büyük ilgi gösterdiği müsabakaların final maçında, Özgürlük ve Çehefe Spor Kulüpleri karşılaştı.

Çehefe Spor Kulübünün şampiyon olarak kupayı kaldırdığı karşılaşmanın ardından bir araya gelen tüm kulüplere bağlı sporcu gençler, destek ve katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bölgedeki genç ve çocukları sportif faaliyetlere yönlendirerek yaşadıkları savaş travmasını atlatmalarına destek olmak isteyen SUDKOM Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü, Tel Abyad ve Rasulayn'da tamamlanan futbol turnuvaları ve lig müsabakalarının ardından, voleybol turnuvası için de hazırlıklara başladı.

Türkiye, harekat bölgesinde daha önce de okulların futbol sahalarını, potalarını ve voleybol filelerini yenilemişti.

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