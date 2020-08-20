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Dünya

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.

Eşref Musa   | 20.08.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı

Tel Abyad

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak etti.

Belde merkezindeki oyun parkı yakınında düzenlenen terör saldırısı sonucunda yaralanan 3 sivil Türkiye'ye götürüldü.

Saldırının meydana geldiği noktaya intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

3 terör saldırısı önlenmişti

SMO'ya bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bu ay Mebruke ve Suluk beldelerinde 3 terör saldırısı önlenmişti.

YPG/PKK'nın son günlerde SMO'nun kontrolündeki yerleşim yerlerinde bombalı araçları infilak ettirerek eylemler düzenlemesi dikkati çekiyor.

Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesi, harekat kapsamında 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

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