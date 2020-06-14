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Dünya

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğin bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 14.06.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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