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Dünya

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapışan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Ferdi Türkten   | 03.05.2020
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapışan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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