Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapışan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapışan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.https://t.co/mqGQBPEtNC#MSB #TSK pic.twitter.com/jW7mrtY7bS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2020
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