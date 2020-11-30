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Dünya

Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cankut Taşdan   | 30.11.2020
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."


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