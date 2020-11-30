Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/3gABJSV9Dd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020
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