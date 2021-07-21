Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve tekerlekli sandalye yardımı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldığını bildirdi.
Ankara
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinin huzur ve güvenliğini sağlama görevinin yanı sıra bölge halkına yönelik yardımlara da devam ettiği belirtildi.
Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinin huzur ve güvenliğini sağlama görevinin yanı sıra bölge halkına yönelik yardımlara da devam ediyor. Son olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılırken engellilere ise tekerlekli sandalye dağıtıldı. #MSB #TSK pic.twitter.com/fuAKjyFtPK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2021
Açıklamada, son olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılırken, engellilere ise tekerlekli sandalye dağıtıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.