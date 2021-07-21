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Dünya

Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve tekerlekli sandalye yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 21.07.2021
Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve tekerlekli sandalye yardımı

Ankara

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinin huzur ve güvenliğini sağlama görevinin yanı sıra bölge halkına yönelik yardımlara da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılırken, engellilere ise tekerlekli sandalye dağıtıldığı kaydedildi.

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