Euro
7.59
Dolar
6.99
BIST 100
100,986.40
Altın
1,706.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dijital Tarım Pazarı”nın tanıtımında konuşuyor
logo
Dünya

Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan anti-tank mayını imha edildi

Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayınının imha edildiği bildirildi.

Aykut Karadağ   | 29.04.2020
Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan anti-tank mayını imha edildi

Ankara


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 957'ye yükseldi
Salgının vurduğu Avrupa 'normal hayata' hazırlanıyor
Sigara virüsün hücreye yapışmasını kolaylaştırıyor
Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerindeki önlemler Kovid-19'a göre güncellendi
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 147'ye çıktı

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan anti-tank mayını imha edildi

Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan anti-tank mayını imha edildi

MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye teşekkür

İdlib'deki M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi tamamlandı

İdlib'deki M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi tamamlandı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

MSB'den Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama