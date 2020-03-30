Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı 2 EYP etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan iki el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcıların METİ timi tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun olarak kullandığı yol üzerine PKK/YPG’li teröristler tarafından tuzaklanmış iki adet EYP, METİ timimiz tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vLZTWUlsTB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2020