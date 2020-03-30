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Adalet Bakanı Gül, açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı 2 EYP etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan iki el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 30.03.2020
Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı 2 EYP etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcıların METİ timi tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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