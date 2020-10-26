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Dünya

Barış Pınarı Bölgesi'nde Askeri Polis Teşkilatı, öğrencilerin yüzünü güldürdü

Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Askeri Polis Teşkilatı, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 300 öğrenciye kıyafet dağıttı.

Eşref Musa,Ömer Koparan   | 26.10.2020
Barış Pınarı Bölgesi'nde Askeri Polis Teşkilatı, öğrencilerin yüzünü güldürdü Fotoğraf: Eşref Musa/AA

Tel Abyad

Tel Abyad Askeri Polis Başkan Yardımcısı Ahmet Şeyh Halaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti. 

Askeri Polis Teşkilatı mensuplarının kendi aralarında topladıkları paralarla etkinliği hayata geçirdiklerini belirten Halaf, "Çocuklarımız en iyisini hak ediyor. Savaş ortamını unutsunlar, normal hayat yaşasınlar istiyoruz. Diğer öğrencilere de elbise dağıtacağız. Yeter ki; yüzleri gülsün." dedi.

Suriye Geçici Hükümeti'ne Bağlı Tel Abyad İlçesi Milli Eğitim Müdürü Samer Hamdo, teşkilat mensuplarına bu etkinliği düzenledikleri ve bölge güvenliğine sağladıkları katkı için teşekkürlerini iletti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri, 12 ve 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

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