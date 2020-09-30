Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde komandolar tarafından 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimlerinin önlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.