Euro
7.73
Dolar
6.85
BIST 100
116,405.30
Altın
1,770.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı alanında incelemelerde bulunuyor Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Dünya

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.07.2020
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti
Çin'de 3, Güney Kore'de 54 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İdlib'de 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu