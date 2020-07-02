Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/VUfyBikWoM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020