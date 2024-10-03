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Dünya

Bank of America'nın bazı müşterileri hesaplarına erişim sorunu yaşadığını bildirdi

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Dilara Zengin Okay  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Bank of America'nın bazı müşterileri hesaplarına erişim sorunu yaşadığını bildirdi

Washington

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetleriyle ilgili yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Sosyal medya üzerinden de şikayetlerini dile getiren kullanıcılardan bazıları hesaplarına giriş yapamadığını, bazı müşteriler ise hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini kaydetti.

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