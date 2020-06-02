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Dünya, Koronavirüs

Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların kampında Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün yaşandığı bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.06.2020
Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların kampında Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Ankara

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün yaşandığı bildirildi.

Strait Times gazetesinde yer alan habere göre, bölgedeki sağlık yetkililerinden Toha Bhuiyan yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'ta kamplarda yaşayan 71 yaşındaki Arakanlı Müslüman'ın yaşamını yitirdiğini, yaşlı adamın Kovid-19 sebebiyle öldüğünü dün gece öğrendiklerini söyledi.

Böylece Arakanlı Müslümanların kamplarında Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Öte yandan kamplardaki Kovid-19 vaka sayısı ise 29'a yükseldi.

Kamplardaki ilk Kovid-19 vakası 14 Mayıs'ta tespit edilmiş, sayı bir haftada çift haneli rakamlara ulaşmıştı.

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, "yoğun nüfuslu" mülteci yerleşim birimlerinde virüsün hızlı yayılım göstereceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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