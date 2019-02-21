Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.05
Dolar
5.33
BIST 100
101,971.30
Altın
1,338.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bangladeş'te yangın: 69 ölü

Bangladeş'te tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 69 kişi hayatını kaybetti.

Zehra Ulucak  | 21.02.2019
Bangladeş'te yangın: 69 ölü

Dakka

Bangladeş'in başkenti Dakka'da tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 69 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiye Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti.

İtfaiye servisinden Mahfuz Riben, evlerin, mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklarla ayrıldığı bölgede çıkan yangında en az 69 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Riben, bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi olduğundan ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Yangının, 9 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?
Suriye petrolü YPG/PKK terörünü finanse ediyor
Devrimin sekizinci yıl dönümünde Libya ve eski rejimin hayaletleri
Fransa ile Almanya altıncı nesil savaş uçağı için birleşti

Benzer haberler

'Arakanlıların kamplarında gördüğünüz tek şey acı çeken insanlar'

'Arakanlıların kamplarında gördüğünüz tek şey acı çeken insanlar'

Metris Cezaevinde yangın

Arakanlı Müslüman kadınlar zulmü anlattı

'Myanmar ordusu Arakan'da çocukları canlı canlı ateşe attı'

'Myanmar ordusu Arakan'da çocukları canlı canlı ateşe attı'
Hindistan'da otel yangını: 17 ölü

Hindistan'da otel yangını: 17 ölü
'Arakanlı Müslümanlara soykırım yapanlar hesap vermeli'

'Arakanlı Müslümanlara soykırım yapanlar hesap vermeli'