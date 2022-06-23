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İstanbul İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Riva'daki canlı hayvan kabul merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68’e çıktı

Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 23.06.2022
Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68’e çıktı Fotoğraf: Zakir Hossain Chowdhury/AA

Ankara

Resmi verilere göre, sellerde kuzeydoğu Sylhet bölgesinde 46, kuzey ve orta Mymensingh bölgesinde 18, kuzey Rangpur bölgesinde 4 kişi öldü.

Söz konusu bölgelerde son 3 günde devam eden seller nedeniyle 4 binden fazla kişi su kaynaklı hastalıklara yakalandı.

Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş gösterdi. Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu mensupları da katıldı.

Sadece Sylhet bölgesinde 56 bin hektar çeltik tarlasında zarara yol açan selde, diğer bölgelerdeki tarım alanları da zarar gördü.

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