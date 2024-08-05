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Dünya

Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericiler, Başbakan Hasina'nın resmi konutuna girdi

Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericilerin Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericiler, Başbakan Hasina'nın resmi konutuna girdi

Ankara

Yerel basın ve BBC'nin haberine göre binlerce kişi, Başbakan Hasina'nın başkent Dakka'daki resmi konutuna girdi.

Hasina'nın, kız kardeşi Şeyh Rehana eşliğinde askeri helikopterle "daha güvenli bir yere" geçtiği bildirildi.

Öte yandan, ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman'ın siyasi parti liderleriyle toplantı yaptığı kaydediliyor.

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina'nın hükümet karşıtı gösteriler üzerine resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.

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