Bangladeş'te askeri eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 19 kişi öldü
Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.
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Yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğünü aktaran yetkililer, yaklaşık 60 kişinin Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildiğini kaydetti.
Yetkililer, yaralıların çoğunluğunun çocuk olduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.
Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyede bulundu.
Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.