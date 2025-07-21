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Dünya

Bangladeş'te askeri eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 19 kişi öldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Emirhan Demir  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Bangladeş'te askeri eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 19 kişi öldü

Ankara

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.

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Yetkililer, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğünü, kazada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğünü aktaran yetkililer, yaklaşık 60 kişinin Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildiğini kaydetti.

Yetkililer, yaralıların çoğunluğunun çocuk olduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyede bulundu.

Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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