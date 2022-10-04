Dolar
18.57
Euro
18.55
Altın
1,728.16
ETH/USDT
1,352.20
BTC/USDT
20,070.00
BIST 100
3,458.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor
logo
Dünya

Bangladeş'te 140 milyon kişi elektriksiz kaldı

Bangladeş'te ulusal elektrik şebekesinde arıza nedeniyle 140 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 04.10.2022
Bangladeş'te 140 milyon kişi elektriksiz kaldı

Dakka

Al Jazeera'nin haberine göre, Bangladeş Elektrik Geliştirme Dairesi sözcüsü Shamim Ahsan, ülkenin kuzeybatısı dışında kalan bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Yetkililer, elektrik arızasının ülkenin doğusundaki bir bölgede meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış ülkenin ekonomisine zarar verirken, ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkede elektrik kullanımının azaltılması için okulların 2 gün kapalı tutulacağı bildirilmişti.

Muhalefet, ülkedeki yolsuzluğu kontrol edemediği ve enerji sektöründeki kayıpları ortadan kaldıramadığı gerekçesiyle hükümeti suçlamıştı.

Bangladeş, IMF'den 4,5 milyar dolarlık bir kredi isteyerek Sri Lanka ve Pakistan'dan sonra IMF kapısına giden üçüncü Asya ülkesi olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu
YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı
Yaban hayvanları Bursa'daki rehabilitasyon merkezinde yıllardır güvende
TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor
Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu

Benzer haberler

Bangladeş'te 140 milyon kişi elektriksiz kaldı

Bangladeş'te 140 milyon kişi elektriksiz kaldı

ABD, Arakanlılara 170 milyon dolardan fazla insani yardım yaptığını duyurdu

Japonya'dan, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 3,5 milyon dolar insani yardım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet