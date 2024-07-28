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Dünya

Bangladeş İçişleri Bakanı, "kamuda kontenjan" protestolarında 147 kişinin öldüğünü doğruladı

Yerel ve uluslararası basında yer alan haberlerde ise ölü sayısının 200'ü aştığı belirtiliyor.

Salih Okuroğlu  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Bangladeş İçişleri Bakanı, "kamuda kontenjan" protestolarında 147 kişinin öldüğünü doğruladı

Dakka

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, "kamuda kontenjan" protestolarında 147 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrularken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtiliyor.

Bakan Kamal, Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine "kamuda kontenjan" ayrılmasının ardından başlayan protestolara ilişkin başkent Dakka'da gazetecilere açıklama yaptı.

Kamal, protestoların başladığı günden bu yana 147 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ölenler arasında öğrenciler, polisler, aktivistler ve çeşitli meslek gruplarından insanların bulunduğunu aktaran Kamal, toplam ölü sayısının belirlenmesi için yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Yerel ve uluslararası basında yer alan haberlerde ise protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 200'ün üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Bangladeş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Zunaid Ahmed Palak, yaptığı açıklamada, mobil internet hizmetlerinin yeniden erişime açıldığını duyurdu.

Palak, kullanıcıların ödeme yaptıkları halde interneti kullanamamasından dolayı onlara ilave internet paketi tanımlanacağını kaydetti.

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Başbakanı Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Yerel ve uluslararası basına göre protestolarda, şimdiye kadar 211 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, protestolar sırasında artan şiddet nedeniyle 17 Temmuz'da mobil internet hizmeti servisini kapatmıştı.

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