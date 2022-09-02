Dolar
18.22
Euro
18.16
Altın
1,699.22
ETH/USDT
1,589.60
BTC/USDT
20,151.00
BIST 100
3,142.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi.

Sefa Şahin   | 02.09.2022
Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi

İslamabad

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Bakanlar Soylu ve Kurum'u, İslamabad Uluslararası Havaliman'ında Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rahman ile Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal karşıladı.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlü ve duasının Pakistan'la birlikte olduğunu belirterek, "Bugün 90 bin camide mübarek cuma gününde hem Pakistanlı kardeşlerimiz için dua edilecek hem de destek talep edilecek." diye konuştu.

Pakistan'a şu ana kadar 11 uçakla çadır, gıda ve ilaç yardımının yapıldığını ve 2'inci İyilik Treni'nin 5-6 gün içerisinde bölgede olacağını belirten Soylu, "Kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistanlı kardeşlerimiz 'dur' diyene kadar yardım köprüsü hem trenle hem de havadan devam edecek." ifadesini kullandı.

Pakistan'a ulaşan heyette, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı
Trakya'da yarın için sağanak uyarısı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Benzer haberler

Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi

Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi

Bakan Soylu: TFF binasına saldırı olayının zanlıları kısa bir süre içerisinde yakalandı

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1208 oldu

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi
Lezzet festivali "Konya GastroFest" başladı

Lezzet festivali "Konya GastroFest" başladı
Kütahya'da selden etkilenen köylerde vatandaşların zararı karşılanacak

Kütahya'da selden etkilenen köylerde vatandaşların zararı karşılanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet