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Dünya

Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Emrah Oktay   | 11.06.2019
Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Reykjavik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Ay-yıldızlı kafilenin havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından milli takıma destek için İzlanda'ya giden Bakan Kasapoğlu, kampı ziyaret ederek, millilere moral verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla sohbet ederek, onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı dileklerini iletti.

Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlıların Fransa karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda'yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde getirdiği Gaziantep baklavasını da ikram etti.

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