Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.
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