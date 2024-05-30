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Dünya

Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Büşranur Koca  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.




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