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Dünya

Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

Murat Özgür Güvendik   | 24.12.2020
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta bir araya gelecek

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta Soçi'de bir araya gelecek.

Taraflar, ikili ve bölgesel meseleleri değerlendirecek.

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