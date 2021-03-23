Bakan Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanlarının teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladığını söyledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladıklarını belirtti.
Brüksel
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının ikinci oturumunun gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.
Çavuşoğlu, "İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.