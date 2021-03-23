Euro
9.36
Dolar
7.88
BIST 100
1,377.43
Altın
1,726.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı" sonrası basın toplantısı düzenliyor. -
logo
Dünya

Bakan Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanlarının teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladığını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladıklarını belirtti.

Şerife Çetin   | 23.03.2021
Bakan Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanlarının teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladığını söyledi

Brüksel

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının ikinci oturumunun gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, "İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
DSÖ, İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bine yaklaştı
Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 728 oldu
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 100 milyonu geçti

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanlarının teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladığını söyledi

Bakan Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanlarının teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladığını söyledi

NATO Dışişleri Bakanları: Terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor

Çavuşoğlu: Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesi sürecek

NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı

NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı
ABD satranç tahtasını büyüttü: İki cepheli Soğuk Savaş başladı

ABD satranç tahtasını büyüttü: İki cepheli Soğuk Savaş başladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına