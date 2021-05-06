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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Bakan Çavuşoğlu: Almanya ile ikili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Almanya ile) İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz." dedi.

Behlül Çetinkaya   | 06.05.2021
Bakan Çavuşoğlu: Almanya ile ikili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Berlin'de ortak basın toplantısında, Almanya ile ikili ticaretin hızlı şekilde arttığını belirterek, "Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz." şeklinde konuştu.

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