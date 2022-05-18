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Dünya

Bakan Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile "çok pozitif" bir görüşme yaptık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 18.05.2022
Bakan Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile "çok pozitif" bir görüşme yaptık Fotoğraf: Fatih Aktaş - AA

Washington

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.

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