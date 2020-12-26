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Dünya

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı.

Sarp Özer   | 26.12.2020
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Trablus

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile geldiği Libya'daki temasları kapsamında, Libya Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine katılım sağladı.

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın da yer aldığı tören, ulusal marşın çalınmasıyla başladı.

Harp Okulu öğrencilerinin gösterileri ve resmi geçidin ardından tören tamamlandı.

Mezun olan öğrencilerden dereceye girenler, Libya Savunma Bakanı Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri, İçişleri Bakanı Başağa'nın yanı sıra Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler tarafından tebrik edildi.

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