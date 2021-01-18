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Dünya

Bakan Akar ve Orgeneral Güler Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

Sarp Özer   | 18.01.2021
Bakan Akar ve Orgeneral Güler Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Resmi ziyaret kapsamında Irak'ta bulunan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne geldi. 

Büyükelçi Fatih Yıldız ve büyükelçilik mensupları tarafından karşılanan Akar, Büyükelçilik Şeref Defteri'ni de imzaladı.

Ziyaret sonrasında Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Erbil'e geçti.

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