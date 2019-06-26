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Dünya

Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, NATO ana karargahta bir araya geldi.

Şerife Çetin   | 26.06.2019
Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüşüyor

Brüksel

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, ana karargahta ikili bir görüşme gerçekleştiriyor.

Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikilinin, Türkiye-ABD arasındaki iş birliği ve başta Suriye olmak üzere güvenlik konularını ele almaları bekleniyor.

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