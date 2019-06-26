Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüşüyor
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, NATO ana karargahta bir araya geldi.
Brüksel
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, ana karargahta ikili bir görüşme gerçekleştiriyor.
Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikilinin, Türkiye-ABD arasındaki iş birliği ve başta Suriye olmak üzere güvenlik konularını ele almaları bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.