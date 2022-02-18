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Dünya

Bakan Akar, IKBY Başkanı Barzani ve Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'le görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Sarp Özer   | 18.02.2022
Bakan Akar, IKBY Başkanı Barzani ve Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'le görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Akar, daha sonra IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi.

Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Akar tarafından terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, Türkiye'nin terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

Bakan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü

Bakan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya geldi.

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşmede, terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

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