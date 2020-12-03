Euro
9.46
Dolar
7.77
BIST 100
1,330.85
Altın
1,832.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni-Ankara
logo
Dünya

Bahreynli Bakan: İran tehdidine karşı İsrail'le aynı cephedeyiz

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani, ülkesinin İran'a karşı İsrail'in yanında olduğunu söyledi.

Mustafa Deveci   | 03.12.2020
Bahreynli Bakan: İran tehdidine karşı İsrail'le aynı cephedeyiz

Kudüs

Zeyyani, İsrail'in Kanal 11 televizyonuna verdiği demeçte, “İran tehdidine karşı insanlık ve insanlık değerleri için İsrail ile aynı cephedeyiz.” ifadelerini kullandı. 

İran'a karşı İsrail ile iş birliği konusundaki soruyu ise Zeyyani, “Bahreyn, güvenlik dahil dost ülkelerle koordinasyon halinde.” şeklinde cevapladı.

Zeyyani ve beraberindeki heyet, resmi temaslar kapsamında 1 Aralık'ta İsrail’e gelmişti. ​​​​​​​

İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres: Aşı Kovid-19 salgınının neden olduğu hasarı geri almayacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplum 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıya
BM Genel Kurul Başkanı Bozkır: Aşıya adil erişim sağlamamız gerek
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 65 milyonu geçti

Benzer haberler

Bahreynli Bakan: İran tehdidine karşı İsrail'le aynı cephedeyiz

Bahreynli Bakan: İran tehdidine karşı İsrail'le aynı cephedeyiz

İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki gösteriye müdahalesinde 32 yaralı

Pakistan İranlı nükleer bilimci Fahrizade’ye düzenlenen suikasti kınadı

İsrail'de Kovid-19 vakaları yeniden artışa geçti

İsrail'de Kovid-19 vakaları yeniden artışa geçti

İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı bir milyonu geçti

İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı bir milyonu geçti
889 yılda şiirleri unutulmayan isim: Ömer Hayyam

889 yılda şiirleri unutulmayan isim: Ömer Hayyam