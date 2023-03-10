Bahreyn'den depremzedeler için yardım taşıyan üçüncü uçak Türkiye'ye ulaştı
Bahreyn'den Türkiye'deki depremzedelere yardım taşıyan 3. askeri uçağın Gaziantep'e ulaştığı bildirildi.
Manama
Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bahreyn'den yardımların devam ettiğini duyurdu.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin deprem bölgelerine gönderilmek üzere insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü askeri uçağı Gaziantep'e ulaştı." ifadesine yer verildi.
Bahreyn'den Türkiye'ye gönderilen ikinci yardım uçağı 8 Mart'ta Türkiye'ye gelmişti.
Türkiye ile Bahreyn arasında kurulan hava yardım koridoru aracılığıyla Bahreyn, depremzedeler için çok sayıda yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibi göndermiş, yardım kampanyaları düzenlemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.