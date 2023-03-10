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Dünya

Bahreyn'den depremzedeler için yardım taşıyan üçüncü uçak Türkiye'ye ulaştı

Bahreyn'den Türkiye'deki depremzedelere yardım taşıyan 3. askeri uçağın Gaziantep'e ulaştığı bildirildi.

Muhammed Emin Canik  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Bahreyn'den depremzedeler için yardım taşıyan üçüncü uçak Türkiye'ye ulaştı

Manama

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bahreyn'den yardımların devam ettiğini duyurdu.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin deprem bölgelerine gönderilmek üzere insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü askeri uçağı Gaziantep'e ulaştı." ifadesine yer verildi.

Bahreyn'den Türkiye'ye gönderilen ikinci yardım uçağı 8 Mart'ta Türkiye'ye gelmişti.

Türkiye ile Bahreyn arasında kurulan hava yardım koridoru aracılığıyla Bahreyn, depremzedeler için çok sayıda yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibi göndermiş, yardım kampanyaları düzenlemişti.

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