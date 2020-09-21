Euro
8.96
Dolar
7.63
BIST 100
1,087.03
Altın
1,905.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Bahreyn Kralı'ndan İsrail'le normalleşme anlaşmasına 'tarihi başarı' yorumu

İsrail'le 15 Eylül'de imzaladıkları normalleşme anlaşmasını değerlendiren Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, anlaşma için 'tarihi başarı' yorumunda bulundu.

Hacer Başer   | 21.09.2020
Bahreyn Kralı'ndan İsrail'le normalleşme anlaşmasına 'tarihi başarı' yorumu

Manama

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İsrail'le yaptıkları normalleşme anlaşması için, "Orta Doğu'da barış ve istikrar sürecine katkıda bulunan tarihi bir başarı" ifadesini kullandı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Al Halife, İsrail'le 15 Eylül'de imzaladıkları normalleşme anlaşmasını değerlendirdi.

"Bu anlaşma, Orta Doğu'da kapsamlı barışı sağlama ve halkların güvenlik ile istikrar taleplerini gerçekleştirme yolunda önemli bir tarihi başarıdır." diyen Al Halife, anlaşmanın, Orta Doğu barış sürecinde ilerleme kaydetmek için stratejik bir tercih olduğunu ve Bahreyn'in kapsamlı barış vizyonu çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Bahreyn Kralı konuşmasında ayrıca, ülkesinin Filistin meselesine yönelik tutumunun sabit ve değişmez olduğunu; Arap Barış Planı'na göre, bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu öngören iki devletli çözüme bağlı bulunduğunu kaydetti.

Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı
Lufthansa uçak filosunu küçültecek, daha fazla çalışanın işine son verecek
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış 77 belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirdi

Benzer haberler

Bahreyn Kralı'ndan İsrail'le normalleşme anlaşmasına 'tarihi başarı' yorumu

Bahreyn Kralı'ndan İsrail'le normalleşme anlaşmasına 'tarihi başarı' yorumu

Filistin Başbakanı: ABD Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik olarak kuşatıyor

Mescid-i Aksa Hatibi'nden 'İsrail ulusal marşının çalınması haramdır' fetvası

Filistinli yetkili: Ülke seçimlere gidiyor, tarihimizde ilk kez artık kararımız kendi elimizde

Filistinli yetkili: Ülke seçimlere gidiyor, tarihimizde ilk kez artık kararımız kendi elimizde
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi
İsrail’de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı

İsrail’de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı