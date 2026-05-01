Bahreyn Kralı, "İran saldırılarını destekleyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasında kararlı olduğunu" vurguladı Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, "İran'ın ülkeye yönelik saldırılarını destekledikleri" suçlamasıyla daha fazla kişi hakkında vatandaşlıktan çıkarılma talimatı verdi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Al Halife bazı Şii milletvekillerinin "İran saldırılarını övenlerin" vatandaşlığının iptaline yönelik yasayı onaylamayı reddettiğine dair haberlerin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Al Halife "Bahreyn’in güvenliğini, istikrarını ve halkının selametini hedef alan İran kaynaklı hain saldırı, vicdanlarını düşmana satanların gerçek yüzünü ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

İran'ı "Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeyi bırakmaya" çağıran Bahreyn Kralı, "yaşananlardan dolayı büyük öfke ve bazı milletvekillerinin hainlerin yanında saf tutmasından üzüntü duyduğunu" kaydetti.

Al Halife, açıklamasında "Ülkenin emanet edildiği kişilerin ona ihanet ettiğini, halkın kendilerini temsil etmeleri için seçtiklerinin ise kamuoyunun reddettiği ve çirkin bulduğu hainlerin yanında yer aldığını görürken nasıl öfkelenmeyelim?" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlığın verilecek bir kağıt parçası değil bir sözleşme ve taahhüt olduğunu; taahhüdü bozanın hakkını kaybettiğini" vurgulayan Al Halife, "İran'ın alçakça saldırılarıyla işbirliği yapan herkesin sınır dışı edilmesi" talimatı verdi.

"Tüm KİK üye ülkelerinin halklarının, hapis, vatandaşlıktan çıkarma dahil olmak üzere hainlere karşı verilen cezaları güçlü şekilde desteklediğini hatta daha fazlasını talep ettiğini" vurgulayan Bahreyn Kralı, şunları kaydetti:

"Bu milletvekillerinin önünde sadece iki yol var: Ya sadık ve onurlu halklarından içten bir özür dilemek ya da kendilerini seçenlerle aynı safta yer almak."

Bahreyn Kralı’nın açıklamaları, bazı Şii milletvekillerinin "İran saldırılarını övenlerin" vatandaşlığının iptaline yönelik yasayı onaylamayı reddettiğine dair sosyal medyada yayılan haberlerin ardından geldi.

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, 9 Mart’ta "İran’a ait düşmanca ve terör eylemlerini yayma ve övme" suçlamasıyla yargılanan kişiler için ilk duruşmayı gerçekleştirdi ancak sanık sayısı açıklanmadı.

Ülkede, 27 Nisan’da ise "ülke aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ve İran’ın düşmanca eylemlerine destek verdiği" iddia edilen 69 kişinin vatandaşlığı iptal edilmişti.