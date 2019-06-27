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Dünya

Bahreyn çalıştayında yatırım çağrısı var, 'haklar' yok

Bahreyn çalıştay'nın kapanış bildirgesinde, Filistinlilere yönelik kalkınma ve yatırım olanaklarının artırılması çağrısı yapıldı ancak Filistinlilerin haklarına değinilmedi.

Gülşen Topçu   | 27.06.2019
Bahreyn çalıştayında yatırım çağrısı var, 'haklar' yok

Manama

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılanlar Filistin halkı için yatırım ve kalkınma olanaklarının artırılması çağrısı yaptı.

Bahreyn'de ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında düzenlenen ilk etkinlik olan çalıştay kapanış bildirgesiyle sona erdi.

Çalıştaya katılanlar bildirgede, ekonomik refahın gerçekleşebilmesi için Filistin halkına yönelik yatırım ve kalkınma olanaklarının artırılması çağrısı yapılırken, Filistinlilerin hakları ve İsrail işgali altındaki durumlarına değinilmedi.

Bildirgeye göre bugünkü oturumlarda, kalkınma ve yatırımın yanı sıra sağlık hizmetleri sistemlerinin geliştirilmesi ve yerel topluluklarda ekonomik fırsatlar oluşturulması, işgücünün geliştirilmesi ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya olan gençlerle etkin bir biçimde ilişki kurulması konuları üzerinde duruldu.

Bildirgeye göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, kadınları iş gücünün gizli silahı olarak nitelendirdi.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD'nin öncülüğünde ve Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katıldı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etti.



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