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Dünya

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife hayatını kaybetti

Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin öldüğünü duyurdu.

Muhammed Semiz   | 11.11.2020
Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife hayatını kaybetti

İstanbul

Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin öldüğünü duyurdu.

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