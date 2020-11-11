Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife hayatını kaybetti
Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin öldüğünü duyurdu.
İstanbul
Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin öldüğünü duyurdu.
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