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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Bağımsız BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de kasıtlı saldırılarla savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi

Bağımsız BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de sağlık çalışanları ve tesislerine yönelik aralıksız ve kasıtlı saldırılarla savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Bağımsız BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de kasıtlı saldırılarla savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Cenevre

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