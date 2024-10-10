Bağımsız BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de kasıtlı saldırılarla savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi
Bağımsız BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de sağlık çalışanları ve tesislerine yönelik aralıksız ve kasıtlı saldırılarla savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi.
Cenevre
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