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Dünya

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilere müdahale

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikinci gününde devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Arif Yusuf,Safiye Karabacak   | 02.10.2019
Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilere müdahale

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikinci gününde devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Bağdat'ta "yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde de devam etti. Göstericiler dün olduğu gibi yine güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, Tahrir, Tayaran, Hallani ve Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Iraklı kadınların barışçıl tutumun korunması amacıyla eylemlere katılması da kolluk kuvvetlerini güç kullanmaktan alıkoymadı.

Kentte bazı yollar ulaşıma kapatılırken internet erişiminde de zaman zaman kesintiler oluyor.

Bu arada Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de katıldığı Ulusal Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantısı devam ediyor.

Dünkü bilanço: 3 ölü, 100'den fazla yaralı

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, dün hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Benzer protestolar ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Zikar, Divaniye ve Kerbela'da da düzenlenmişti.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ve birçok vilayette gerçekleşen gösteriler hakkında acil inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

Başbakan Abdulmehdi, sükunet çağrısında bulunarak, Irak ve halkına karşı fırsat kollayanlara imkan verilmemesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Twitter'dan yaptığı açıklamada, barışçıl gösterinin anayasal garanti altında olduğunu, Iraklı gençlerin iyileştirme ve istihdam beklentisi içinde olduklarını belirterek, "Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullanmıştı. 

Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.

Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Protestolar Kerkük'e sıçradı 

Öte yandan Bağdat'ın yanı sıra başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde dün başlayan yolsuzluk ve işsizlik protestoları Kerkük'e de sıçradı.

Kerkük kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan onlarca kişi, yolsuzlukları durduramadığı ve işsizliğe çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto etti. 

Eylem nedeniyle valilik binası çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye giden tüm yollar trafiğe kapatıldı.

AA muhabirine konuşan göstericiler, yıllardır devam eden yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesini istediklerini söyledi. 

Abid Ali isimli eylemci, ''Yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşmamış bir hükümet istiyoruz.'' dedi. 

Son 16 yıldır iktidara gelen tüm hükümetlerin halkın değil sadece kendi çıkarlarını öncelediğini dile getiren Ali, artık bu halka ve alanları dolduran kalabalığın sesine kulak vermeleri gerektiğini söyledi.

Nasır Sadi isimli bir diğer eylemci de gençler arasındaki işsizliğe dikkati çekerek, iş bulamayan eğitimli yüz binlerce gence iş imkanı sağlanmasını istediklerini ifade etti.

Sadi, ''Yeni ve tertemiz bir Irak için buradayız." diye konuştu. 

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde de devam ediyor. 

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