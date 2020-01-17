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Dünya

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteride 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 2 gösterici hayatını kaybetti.

Aref Yousef,Said İbicioğlu   | 17.01.2020
Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteride 2 kişi hayatını kaybetti

Bağdat

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sinek Köprüsü yakınında düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşatıcı gaz kullandığı müdahalede, 2 gösterici hayatını kaybetti, 10 gösterici yaralandı.

Irak'taki gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa eden Başbakan ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halef ise devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, olayların göstericilerin Sinek Köprüsü önündeki güvenlik noktasını aşmak istemesi üzerine yaşandığını belirtti.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.


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