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Dünya

Bağdat'taki gösteriler yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden başladı.

Haydar Karaalp,Mazin Majeed Asaad Baqal   | 04.10.2019
Bağdat'taki gösteriler yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden başladı

Baghdad

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden başladı.

Sokağı çıkma yasağının devam ettiği Bağdat'ta, kentin farklı bölgelerinden Tahrir Meydanı'na ulaşmaya çalışan protestocular, hükümet karşıtı sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.

Güvenlik güçleri ise göstericilerin Tahrir Meydanı'na girişini engellemek için önlemleri artırdı.

Bağdat ve diğer kentlerde gösterilerin yeniden alevlenmesi bekleniyor.

Şii liderlerden "gösteri" mesajları

Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, yayınladığı mesajında, Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde devam eden gösterilere karşı Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'ye "gerçek reform" yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da göstericilerin talepleri karşılanıncaya kadar kendisine bağlı milletvekillerine "meclis çalışmalarını askıya alma" çağrısı yapmıştı.

Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 42 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.


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