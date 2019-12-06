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Dünya

Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

Haydar Karaalp, Mehmet Nuri Uçar   | 06.12.2019
Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sinek Köprüsü yakınında protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, açılan ateş sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Plakasız sivil araçlardan ateş açıldı

Görgü tanıkları, plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiğini, ardından binada bulunan göstericilere ateş açmaya başladığını anlattı.

Silah ve çatışma seslerinin duyulduğu bölgede, gerginliğin devam ettiği kaydedildi. 

Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

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