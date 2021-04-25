Bağdat'ta hastanede çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında ilk belirleme göre yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti.
Bağdat
Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktığını açıkladı.
Yangında çok sayıda hastanın hayatını kaybettiğini ifade eden Beyati, "İbn el-Hatip Hastanesi'nde çıkan yangından dolayı ölü sayısı hakkında net veriler olmamakla birlikte ilk belirlemelere göre bu 35 ile 40 arasında." dedi.
Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede çıkan yangın söndürüldü. Çevre bölgelerden onlarca sivil vatandaşın yangını söndürme olayında yardım ettiği görüldü. Yangında hayatını kaybedenlerin cesetleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı.
Bağdat'ta Kovid-19’a yakalananların kaldığı İbn el-Hatip Hastanesi’nde yangın meydana geldi. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayı kınadı ve hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada "Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın" şeklinde tepkiler dile getirildi.
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