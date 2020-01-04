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Dünya

Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya yapılan saldırıda 6 kişi öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlarda bulunan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Ali Berat Meriç, Hamdi Yıldız   | 04.01.2020
Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya yapılan saldırıda 6 kişi öldürüldü

İstanbul

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlardaki 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Irak Sumeriye televizyon kanalının bir güvenlik kaynağından aktardığı habere göre, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendi. 

Bazı yerel medya organlarında verilen haberlerde, hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'ne bağlı komutanların bulunduğu bilgisi aktarıldı. 

Bu arada olaya ilişkin Reuters Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise söz konusu saldırıda araçlarda bulunan 6 kişi hayatını kaybetti. 

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

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