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Dünya

Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haydar Karaalp,Mazin Majeed Asaad Baqal   | 05.10.2019
Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hükümet karşıtı gösterilerin 5'inci gününde Bağdat'ın Filistin Caddesi'nde güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.

Olayda, 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Olaylarda 3 bin 978 kişi yaralandı

Öte yandan Irak İnsan Hakları Komiserliği, gösterilerin başladığı günden bu yana 3 bin 978 kişinin yaralandığını, gözaltına alınan 567 kişiden 355'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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