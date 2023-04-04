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Dünya, Ramazan 2023

Bağdat'ta birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için açılan aşevi ramazanda yoksulları doyuruyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 9 yıl önce mezhep farkı gözetmeksizin birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için açılan "Çorbahane Aşevi" ramazanda da yoksulların iftar adresi olmayı sürdürüyor.

Haydar Karaalp  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Bağdat'ta birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için açılan aşevi ramazanda yoksulları doyuruyor Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Bağdat'ın kadim bölgelerinden Azamiye'de bir grup gönüllü genç tarafından 2014'te terör örgütü DEAŞ saldırıları sırasında kurulan aşevinde, savaştan kaçan iç sığınmacılara hayır yemekleri dağıtılıyordu. Azamiye'deki aşevi bugün sadece sığınmacılara değil ülkenin tüm kesimlerinden yoksul insanlara kapılarını açıyor.

Çorbahane Aşevine destekte bulunanlardan 49 yaşındaki Aziz Casim, bu hayır lokantasında hiçbir ayrım gözetmeden tüm yoksullara sıcak yemek çıktığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Casim, "Bu aşevi, o dönemki mezhepçiliği bertaraf etmek ve Iraklılar arasında birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için sadece Azamiye değil Irak'ta geliri düşük ve yoksul tüm insanlar için kuruldu. Burası, Şeyh Abdullah el-Basri ve Şeyh Muhammed Semir el-Ubeydi gibi mezhep farkı gözetmeyen hayırseverler insanların eliyle oluşturuldu." dedi.

Aşevinin bulunduğu Azamiye bölgesinde hayırseverlerin yardımıyla ihtiyaç sahiplerine her gün iftar yemeği verildiğini aktaran Casim, ramazan ayı dışında haftanın 5 günü gene yoksul ailelere kahvaltı ve öğle yemeği dağıtıldığını dile getirdi.

"Her gün 500 ila 600 aile burada yemek yiyor"

Casim, "Çorbahane Aşevinde pirinç pilavı ve sulu yemeğin yanı sıra kırmızı et ve tavuk etiyle kahvaltı veriliyor. Bağdat'ın çeşitli yoksul bölgelerinden insanlar buraya gelip karnını doyuruyor. Her gün yaklaşık 500 ila 600 aile burada yemek yiyor." diye konuştu.

Çorbahane Aşevinin aşçısı Ziya Muhlif de, yoksulların iftar adresi olan aşevinin kuruluş sürecini şöyle anlattı:

"Burası öncesinde küçücük bir yerdi; çorba ve yumurta pişirilip DEAŞ savaşında Bağdat dışından gelen sığınmacılara dağıtılıyordu. Şu an ise günlük 500 aileye yemek verebilecek kapasiteye sahibiz. Ramazanda mercimek çorbası, sulu yemek, pirinç pilavı ve etli yemekler pişirip dağıtıyoruz. Aşevini hiçbir siyasi taraf, parti ve kişiyle bağı olmayan hayırseverler destekliyor. Bizler de 3 kişi mutfakta gönüllü olarak sabahtan akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz."

"Tamamen hayırseverlerin bağışlarıyla ayakta duruyor"

Bağdat'taki aşevinin gönüllü çalışanlarından 29 yaşındaki Usame Settar, 2014'te diğer kentlerdeki DEAŞ saldırıları nedeniyle en çok iç sığınmacı alan yerin Azamiye bölgesi olduğuna dikkati çekerek, o dönem burada günlük 500 aileyi doyurduklarını söyledi.

Settar, "Aşevi, devlet veya hiçbir kurumun değil tamamen hayırseverlerin bağışlarıyla ayakta duruyor." dedi.

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