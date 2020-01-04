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Dünya

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

Haydar Karaalp   | 04.01.2020
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

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