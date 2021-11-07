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Dünya

Bağdat Yeşil Bölge’de büyük patlama sesi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükûmet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de güçlü patlama sesi duyulurken Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin buradaki evinin hava saldırısına uğradığı iddia edildi.

Haydar Karaalp   | 07.11.2021
Bağdat Yeşil Bölge’de büyük patlama sesi

Baghdad


Irak resmi makamlarından söz konusu patlama sesiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken Başbakan Mustafa Kazımi’nin Yeşil Bölge’de ikamet ettiği evinin hava saldırısına uğradığı iddia ediliyor.


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