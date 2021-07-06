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Dünya

Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'lar ABD güçleri tarafından düşürüldü

Irak güvenlik kaynakları, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ların ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğünü bildirdi.

Haydar Karaalp   | 06.07.2021
Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'lar ABD güçleri tarafından düşürüldü

Bağdat

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