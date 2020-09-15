Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.
Bağdat
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.
Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.