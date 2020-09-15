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Dünya

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Haydar Karaalp   | 15.09.2020
Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor

Bağdat

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor.

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Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor